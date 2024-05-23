Ташуев: В «ПСЖ» играет Доннарумма, а это очень жёсткая конкуренция для Сафонова

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев высказался о возможном трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«ПСЖ» — это серьезный уровень, один из сильнейших клубов мира, но там играет Доннарумма, а это очень жесткая конкуренция», — приводит слова Ташуева Legalbet.

При этом специалист считает, что Сафонову нужно попробовать, ведь переход в «ПСЖ» может стать трамплином для приглашения игрока в другие серьезные команды.

В этом розыгрыше чемпионата России 25-летний Сафонов провел 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и в десяти встречах смог сохранить свои ворота «сухими».