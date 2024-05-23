Булыкин: «Локомотиву» реально продать Тикнизяна за 10 миллионов евро

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна.

Ранее сообщалось, что ряд европейских клубов заинтересован в приглашении армянского футболиста. Отмечалось, что «красно-зеленые» готовы отпустить 25-летнего Тикнизяна за десять миллионов евро.

«Я думаю, что продать Тикнизяна за такую сумму реально. Тикнизян стоит этих денег», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

В текущей кампании Тикнизян принял участие в 30 встречах с учетом всех турниров, забил девять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.