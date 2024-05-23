Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Локомотиву» реально продать Тикнизяна за 10 миллионов евро

23 Мая 2024 • 20:29 Комментировать
Балтика
...
Локомотив Москва
1 2.30 X 3.80 2 2.80
25.05 16:30

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна.

Ранее сообщалось, что ряд европейских клубов заинтересован в приглашении армянского футболиста. Отмечалось, что «красно-зеленые» готовы отпустить 25-летнего Тикнизяна за десять миллионов евро.

«Я думаю, что продать Тикнизяна за такую сумму реально. Тикнизян стоит этих денег», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

В текущей кампании Тикнизян принял участие в 30 встречах с учетом всех турниров, забил девять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Наир Тикнизян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Мая
20:29
Булыкин: «Локомотиву» реально продать Тикнизяна за 10 миллионов евро
12:12
Актуальная ставка и прогноз на матч Балтика — Локомотив чемпионата России — 25 мая 2024
22 Мая
23:51
Ставка и прогноз на точный счёт матча Балтика — Локомотив РПЛ — 25 мая 2024
22:08
Бесплатная ставка и прогноз на матч Балтика – Локомотив чемпионата России – 25 мая 2024
17:55
Баранник: «Джикия — не тот игрок, который сможет усилить «Локомотив»
16:54
Бистрович считает, что «Балтика» способна обыграть «Локомотив»
13:42
Карпукас назвал Глушенкова лучшим игроком сезона в РПЛ
13:11
Кубок России или прописка в РПЛ: Бистрович назвал приоритетную цель «Балтики» 1
21 Мая
17:50
Карпукас — о Джикии в «Локомотиве»: «Мне как-то всё равно»
14:32
Агент Миранчука отреагировал на информацию о переговорах с «Локомотивом»
20 Мая
10:06
Карпукас - о своём будущем: «Подскажите, кому я интересен?»
19 Мая
22:50
Козлов может перебраться в Серию А 1
18 Мая
23:49
В «Локомотиве» подтвердили, что у клуба есть финансовые проблемы
23:41
В «Локомотиве» заявили, что третье место ничего не значит для клуба
22:38
Осинькин: «Тюкавин — лучший игрок сезона, но после Глушенкова»
22:21
Стало известно, рассматривал ли «Локомотив» подписание Джикии
20:01
Игрок «Локомотива» Сарвели: Любая команда хочет быть выше
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАЛТИКА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы «Бавария» начала переговоры с новым тренером - известно имя
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина «Челси» объявил об уходе Почеттино
Спортивные новости
Канада пробилась в полуфинал чемпионата мира, одолев Словакию Швейцария переиграла Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира Рыбин: Я бы давным-давно перешел на схему НХЛ и играл до конца мая Бывший главный тренер сборной России назвал финалистов чемпионата мира Бывший казахстанский хоккеист: После распада СССР с хоккеем стало совсем плохо Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Мая
21:35 · Россия. Премьер-лига
Силкин ответил, считает ли Смолова легендой «Динамо»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал условие, при котором «Локомотив» должен отпустить Тикнизяна
20:54 · Россия. Премьер-лига
Сенников рассказал, какой европейский клуб может усилить Тикнизян
20:44 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: В «ПСЖ» играет Доннарумма, а это очень жёсткая конкуренция для Сафонова
20:29 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотиву» реально продать Тикнизяна за 10 миллионов евро
20:12 · Россия. Премьер-лига
Марков: «Хочется, чтобы «Динамо» выиграло чемпионат»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Федотов – о Набабкине: «Такая преданность команде – это всегда ценно»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Я только приветствую трансфер Сафонова в «ПСЖ» 1
19:45 · Россия. Премьер-лига
Пикущак считает, что Сафонов может заиграть в «ПСЖ»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Кирилл Новиков: Если у Тюкавина есть интересное предложение, то нужно уезжать
19:27 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев: «Ещё не разговаривал с ЦСКА по поводу Олимпиады»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Кирилл Новиков рассказал, какие позиции нужно усилить «Динамо»
19:18 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не готов продать Тикнизяна менее чем за 10 млн евро слухи
19:14 · Россия. Премьер-лига
Педро: Я бы расплакался при встрече с Неймаром
19:11 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев рассказал, почему стал меньше забивать
Все новости
Рекомендуем