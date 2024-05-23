Марков: «Хочется, чтобы «Динамо» выиграло чемпионат»

Экс-форвард «Динамо» Евгений Марков, ныне выступающий за «Факел», высказался о перспективах «бело-голубых» в борьбе за золотые медали РПЛ.

«Хочется, чтобы «Динамо» выиграло чемпионат. Болельщики уже 50 лет ждут этого праздника. Надеюсь, они не упустят титул в конце», — приводит слова Маркова Metaratings.

По мнению футболиста, в нынешнем сезоне «Динамо» больше «Зенита» заслужило чемпионский титул, ведь команда Марцела Лички показывает очень хорошую игру.

После 29 туров «бело-голубые» возглавляют РПЛ, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на два очка.

В заключительном туре «Динамо» встретится в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет дома «Ростов».