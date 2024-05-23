Федотов – о Набабкине: «Такая преданность команде – это всегда ценно»

Рулевой московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о Кирилле Набабкине. Этот опытный российский защитник уйдёт из армейского клуба по окончании сезона.

«Такая преданность одной команде, это всегда очень ценно! Огромная благодарность ему за эту преданность и служение футболу, за любовь к игре. Это наша жизнь, её Кирилл прожил не зря», - говорит Федотов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Набабкин оказался в ЦСКА ещё в 2010 году, перейдя из ФК «Москва», который прекратил существование.

В минувший понедельник Кирилл провёл свой 300-й матч за ЦСКА. Случилось это в разгромной игре с «Пари НН» (6:2) в Нижнем Новгороде.