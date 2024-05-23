Непомнящий: «Я только приветствую трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сам факт перехода из российского чемпионата в «ПСЖ» — это нечто. Я только приветствую такой трансфер», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

При этом специалист считает, что главный вопрос заключается в том, сможет ли Сафонов конкурировать с Доннаруммой или все время будет сидеть на скамейке.

Ранее сообщалось, что в трансфере 25-летнего Сафонова заинтересован лично главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. При этом отмечалось, что россиянин рассматривается лишь на роль второго вратаря вместо уходящего Кейлора Наваса.