Пикущак считает, что Сафонов может заиграть в «ПСЖ»

Экс-игрок «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о том, стоит ли голкиперу «быков» Матвею Сафонову переходить в «ПСЖ».

«От таких вариантов не отказываются. Вопрос в том, будет ли готов «Краснодар» его отпустить», — заявил Пикущак «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Сафонов способен заиграть в «ПСЖ» и может составить конкуренцию Доннарумме.

Ранее появилась информация, что 25-летний Сафонов близок к переходу в «ПСЖ». По данным СМИ, стоимость сделки может составить 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Сафонов провел 29 матчей в рамках чемпионата России и десять раз смог оставить свои ворота на замке.