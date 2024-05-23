Кирилл Новиков: Если у Тюкавина есть интересное предложение, то нужно уезжать

Экс-наставник «Динамо» Кирилл Новиков поделился комментарием о возможном отъезде форварда столичного клуба Константина Тюкавина в Европу.

«Кого ждать и зачем? Если есть интересное приглашение – нужно ехать. Если его нет, то пусть продолжает радовать своей игрой российских болельщиков», — приводит слова Новикова Metaratings.

Ранее сообщалось, что к 21-летнему Тюкавину проявляют интерес «Атлетико» и «Бенфика».

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 37 встречах с учетом всех турниров, забил 17 мячей и записал на свой счет десять ассистов.

Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость форварда составляет 12 миллионов евро.