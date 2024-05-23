Файзуллаев: «Ещё не разговаривал с ЦСКА по поводу Олимпиады»

Сборная Узбекистана впервые в своей истории вышла на футбольный турнир летних Олимпийских игр. Один из её игроков – это узбекистанский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Полузащитник высказался по поводу своей возможной поездки на турнир, ведь во время Олимпиады начнётся уже сезон РПЛ.

«Ещё не разговаривали с клубом по этому поводу. Пока просто хочу отдохнуть. Отпуска у меня практически не было — очень устал», - говорит Файзуллаев для Sport24.

Напомним, что Файзуллаев в свои 20 лет сыграл в этом сезоне только за ЦСКА в 31 матче во всех турнирах, он забил в них пять голов и оформил 13 голевых передач.