Кирилл Новиков рассказал, какие позиции нужно усилить «Динамо»

Российский тренер Кирилл Новиков высказался о том, какие позиции необходимо усилить московскому «Динамо» предстоящим летом.

«Вратарскую линию, безусловно, нужно усилить. В этом сезоне вратари не были сильным звеном команды», — приводит слова Новикова Metaratings.

Кроме того, специалист считает, что «бело-голубым» нужно подписать правого и центрального защитника, а также необходимо подписать атакующего игрока.

По итогам 29 сыгранных туров подопечные Марцела Лички занимают первое место в чемпионате России, набрав 56 очков. Для завоевания золотых медалей «Динамо» достаточно набрать один балл в заключительном матче с «Краснодаром».