Защитником московского «Локомотива» Наиром Тикнизяном за последние полгода интересовались сразу пять футбольных клубов, четыре из которых представляют пять сильнейших европейских чемпионатов.

По информации «Матч ТВ», помимо «Болоньи» и «Вердера» Наира просматривало московское «Динамо», а также «Марсель» и «Сельта».

«Ещё по поводу возможного трансфера Тикнизяна в «Локомотив» обращались различные европейские посредники. Но активных переговоров с каким-то клубом на данный момент не ведётся», - отметил источник.

Также отмечается, что «Локомотив» готов расстаться с одним из своих самых ярких игроков за сумму в 10-12 млн евро.