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Педро: Я бы расплакался при встрече с Неймаром

23 Мая 2024 • 19:14 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.19 X 6.80 2 15.00
25.05 16:30

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Педро дос Сантос рассказал, что считает нападающего «Аль-Хиляля» Неймара своим кумиром.

«Неймар — мой кумир, он мне очень нравится, все об этом знают. Мечтаю однажды встретиться с ним лично. Что бы я сказал ему? Думаю, я бы расплакался», — приводит слова Педро «Спорт-Экспресс».

На данный момент 32-летний Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль», с которым стал чемпионом в этом сезоне. Большую часть сезона бразилец пропустил из-за травмы. На его счету пять выходов на поле, один забитый мяч и три результативные передачи.

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до середины 2025 года.

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Зенит Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд Педро дос Сантос ещё теги

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