Педро: Я бы расплакался при встрече с Неймаром

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Педро дос Сантос рассказал, что считает нападающего «Аль-Хиляля» Неймара своим кумиром.

«Неймар — мой кумир, он мне очень нравится, все об этом знают. Мечтаю однажды встретиться с ним лично. Что бы я сказал ему? Думаю, я бы расплакался», — приводит слова Педро «Спорт-Экспресс».

На данный момент 32-летний Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль», с которым стал чемпионом в этом сезоне. Большую часть сезона бразилец пропустил из-за травмы. На его счету пять выходов на поле, один забитый мяч и три результативные передачи.

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до середины 2025 года.