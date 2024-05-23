Файзуллаев рассказал, почему стал меньше забивать

Узбекистанский полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев этой весной менее результативен, чем осенью прошлого года. Игрок рассказал, почему так произошло.

«После перехода в ЦСКА соперники относились ко мне достаточно спокойно. Но после я себя проявил – против меня уже стали играть жестче, давать меньше пространства. Поэтому и стало сложнее», - говорит Файзуллаев в диалоге со Sport24.

Ранее Файзуллаев дал свою оценку подходящего к концу сезона у ЦСКА, а также рассказал, чего ему не хватает в жизни в Москве.

Transfermarkt на данный момент оценивает 20-летнего игрока в 5 млн евро.