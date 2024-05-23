Юран: «Перезарядился и готов к новой работе»

Сергей Юран, уволенный в апреле из «Пари НН», заявил, что уже готов принять новый вызов в своей тренерской карьере.

«Руки уже чешутся, я перезарядился и готов. В Нижнем Новгороде тоже был опыт — ещё раз подтвердить, что если говорю, что что-то сделаю, то я всегда это делаю», - говорит тренер «Чемпионату».

Напомним, что Сергея Николаевича уволили после серии поражений его бывшего клуба в РПЛ. Однако после увольнения результаты нижегородцев в гору не пошли – клуб стал проигрывать ещё больше и ещё чаще, а в двух последних матчах пропустил 12 голов суммарно.

«Хочу в работу окунуться скорее, футбол — это наркотик», - добавил Юран.