Файзуллаев рассказал, почему в марте терял доверие Федотова

Аббосбек Файзуллаев, игрок атаки московского ЦСКА и сборной Узбекистана высказался о минувшем марте. В этот месяц он ненадолго терял доверия главного тренера «армейцев» Владимира Федотова.

Молодой футболист рассказал, почему так произошло.

«Большую часть сборов пропустил. Мало был с командой зимой — а тренер ждал, чтобы я потихоньку влился заново. Получилось не сразу», - говорит Аббосбек для Sport24.

Файзуллаев добавил, что как только вернул себе игровое время — снова почувствовал уверенность в собственных силах.

На данный момент у футболиста в активе в сезоне 31 матч, пять голов и 13 голевых передач. В московском клубе он с осени 2023 года.

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