Педро: Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира

Бразильский нападающий «Зенита» Педро дос Сантос рассказал о своей футбольной мечте.

18-летний игрок признался, что хочет выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира.

«Все будет зависеть от меня, от моей работы. Я должен быть всегда сконцентрирован на работе, и, даст бог, выиграю много трофеев», — цитирует Педро «Спорт-Экспресс».

Футболист пополнил состав «Зенита» в начале февраля. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Педро появился на поле в десяти встречах и отметился одним забитым мячом.

За один тур до конца сезона «сине-бело-голубые» занимают второе место в РПЛ и отстают от лидера на два балла.