Педро: Сравнение с Месси? Благодарен Аршавину за похвалу, но Месси — великий игрок

Бразильский нападающий «Зенита» Педро дос Сантос отреагировал на слова Андрея Аршавина.

Ранее экс-футболист «сине-бело-голубых» сравнил игру Педро с игрой аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Я благодарен ему за похвалу, но Месси — великий игрок, лучший в мире. Я еще молод, и мне нужно многому научиться. Меня с ним не сравнить», — приводит слова Педро «Спорт-Экспресс».

18-летний Педро присоединился к «Зениту» минувшей зимой. За это время он появился на поле в 14 матчах с учетом всех турниров и стал автором трех забитых мячей.

После 29 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, набрав 54 очка.