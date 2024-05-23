Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Венеции» заявили, что не предложат Денису Черышеву новый контракт

23 Мая 2024 • 18:39 Комментировать

Итальянский клуб Серии Б, «Венеция» не будет предлагать россиянину Денису Черышеву новое трудовое соглашение. Об этом заявил Филиппо Агомери Антонелли, спортдир венецианского клуба.

«Мы точно не будем предлагать новый контракт. Он покинет команду», - сказал Антонелли телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Денис, которому уже 34-й год, сыграл в этом сезоне за «Венецию» всего лишь в 10 матчах во всех турнирах из всех возможных. Голевыми действиями россиянин в этих поединках не отмечался. В Венеции Денис с лета 2022 года.

Ранее в карьере Дениса были в основном испанские клубы – «Валенсия», «Севилья», «Вильярреал» и, конечно, мадридский «Реал».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Филиппо Агомери Антонелли ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему «Бавария» начала переговоры с новым тренером - известно имя
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге
Спортивные новости
Рыбин: Я бы давным-давно перешел на схему НХЛ и играл до конца мая Бывший главный тренер сборной России назвал финалистов чемпионата мира Бывший казахстанский хоккеист: После распада СССР с хоккеем стало совсем плохо Вице-президент КХЛ: Возвращаться на ЧМ надо только с флагом и гимном Канарейкин: Возвращение сборной России завязано на СВО Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Мая
18:44 · Россия. Премьер-лига
Педро: Сравнение с Месси? Благодарен Аршавину за похвалу, но Месси — великий игрок
18:39 · Россия. Премьер-лига
В «Венеции» заявили, что не предложат Денису Черышеву новый контракт
18:35 · Россия. Премьер-лига
Фильцов — о Сафонове: «Есть спрос и им нужно воспользоваться»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Не сказал бы, что Тюкавин весь сезон играл гениально»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация о будущем Заболотного в ЦСКА
18:19 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» оштрафовали за неявку Илича на пресс-конференцию
18:19 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартаку» надо просто поиграть для болельщиков»
18:00 · Россия. Премьер-лига
Широков не считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ
17:49 · Россия. Премьер-лига
Канищев назвал Личку лучшим тренером РПЛ
17:47 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» станет чемпионом России – прогноз Канчельскиса
17:40 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Мы находимся за бортом, а Мусаев, Абаскаль и Тедеско получают контракты
17:33 · Россия. Премьер-лига
Шавло предположил, почему Станкович и Слишкович сработаются
17:30 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, чего ему не хватает в РПЛ
17:29 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о Сафонове в «ПСЖ»: Таких сказок было предостаточно
17:27 · Россия. Премьер-лига
Севикян попал в десятку самых дорогих игроков чемпионата Венгрии
Все новости
Рекомендуем