В «Венеции» заявили, что не предложат Денису Черышеву новый контракт

Итальянский клуб Серии Б, «Венеция» не будет предлагать россиянину Денису Черышеву новое трудовое соглашение. Об этом заявил Филиппо Агомери Антонелли, спортдир венецианского клуба.

«Мы точно не будем предлагать новый контракт. Он покинет команду», - сказал Антонелли телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Денис, которому уже 34-й год, сыграл в этом сезоне за «Венецию» всего лишь в 10 матчах во всех турнирах из всех возможных. Голевыми действиями россиянин в этих поединках не отмечался. В Венеции Денис с лета 2022 года.

Ранее в карьере Дениса были в основном испанские клубы – «Валенсия», «Севилья», «Вильярреал» и, конечно, мадридский «Реал».