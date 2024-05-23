Фильцов — о Сафонове: «Есть спрос и им нужно воспользоваться»

Экс-голкипер «Краснодара» Александр Фильцов высказался о возможном трансфере вратаря кубанского клуба Матвея Сафонова в стан «ПСЖ».

«Я считаю, что это отличный шанс. Сегодня есть спрос и им нужно воспользоваться», — приводит слова Фильцова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Сафонову нужно переходить в «ПСЖ», ведь из этого клуба он позже сможет перебраться в любую команду Европы.

В текущей кампании 25-летний Сафонов сыграл в 29 матчах Российской премьер-лиги, в которых пропустил 27 мячей и десять раз смог оставить свои ворота на замке.

Контракт россиянина с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.