Широков: «Не сказал бы, что Тюкавин весь сезон играл гениально»

Роман Широков, бывший российский полузащитник высказался о Константине Тюкавине. Этот форвард является одним из лучших игроков текущего сезона РПЛ.

Тем не менее, двумя лучшими игроками уходящего сезона Роман назвал не Тюкавина, а Максима Глушенкова («Локомотив») и Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

«Не сказал бы, что он весь сезон играл гениально. Провел отличную весну, но осенью он не был так продуктивен. Сперцян и Глушенков достойно провели полный чемпионат», - говорит Широков для телеканала «Матч ТВ».

На данный момент у Тюкавина 15 голов и 10 ассистов в рамках 29 матчей РПЛ.