Появилась информация о будущем Заболотного в ЦСКА

Нападающий Антон Заболотный может остаться в ЦСКА. Главный тренер московской команды Владимир Федотов заинтересован в сохранении Заболотного.

Согласно информации Metaratings, в настоящий момент ЦСКА активно ведёт переговорный процесс о подписании с Заболотным нового контракта.

В 41 матче сезона 2023/2024 Антон Заболотный записал на свой счёт 12 голов. В июне нападающий отпразднует свой 33-й день рождения. Действующий контракт Заболотного с «армейцами» истекает ближайшим летом.

В последнем туре Российской премьер-лиги ЦСКА будет принимать «Урал». Матч пройдёт в субботу, 25 мая.