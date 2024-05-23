«Пари НН» оштрафовали за неявку Илича на пресс-конференцию

В понедельник «Пари НН» принимал дома московский ЦСКА. Игра завершилась для «горожан» разгромным поражением со счётом 2:6. По итогу матча, Саша Илич, главный тренер нижегородского клуба не пришёл на пресс-конференцию, чем подставил свой клуб – теперь «Пари НН» будет вынужден заплатить штраф.

«Илич отказался от флеш‑интервью и не принял участие в пресс‑конференции. Клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. 20 тысяч — за флеш‑интервью и 20 тысяч — за пресс‑конференцию», - рассказал телеканалу «Матч ТВ» Артур Григорянц, председатель КДК РФС.

Напомним, что Илич в последних турах сезона РПЛ заменил Сергея Юрана, которого уволили.

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