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Кечинов: «Спартаку» надо просто поиграть для болельщиков»

23 Мая 2024 • 18:19 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
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25.05 16:30

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче «красно-белых» с «Оренбургом».

По мнению эксперта, у «Спартака» не будет мотивации в данной игре, поэтому следует выпустить тех футболистов, у которых было мало игровой практики.

— Надо просто поиграть для болельщиков, чтобы раскрепоститься, попробовать сыграть в красивый футбол, — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что мы можем увидеть много голов, ведь «Оренбургу» нужны очки в борьбе за выживание.

Матч 30-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» - «Спартак» пройдет 25 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

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