Широков не считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ

Роман Широков, бывший полузащитник сборной России порассуждал о чемпионской гонке РПЛ, развязка которой произойдёт уже в субботу, 25 мая. По мнению Романа, главный фаворит гонки – московское «Динамо».

«Фаворит гонки? «Динамо». Что касается «Краснодара», они дважды в тройке по итогу сезону финишировали по итогам сезона, сейчас тоже в тройке. Надо же делать шаг вперед, следующие сезоны покажут, удастся ли им это», - говорит Широков для «Матч ТВ».

«Динамо» для долгожданного и исторического чемпионства нужен хотя бы один набранный балл в игре с «Краснодаром», которая пройдёт в субботу, 25 мая.