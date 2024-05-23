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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков не считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ

23 Мая 2024 • 18:00 Комментировать

Роман Широков, бывший полузащитник сборной России порассуждал о чемпионской гонке РПЛ, развязка которой произойдёт уже в субботу, 25 мая. По мнению Романа, главный фаворит гонки – московское «Динамо».

«Фаворит гонки? «Динамо». Что касается «Краснодара», они дважды в тройке по итогу сезону финишировали по итогам сезона, сейчас тоже в тройке. Надо же делать шаг вперед, следующие сезоны покажут, удастся ли им это», - говорит Широков для «Матч ТВ».

«Динамо» для долгожданного и исторического чемпионства нужен хотя бы один набранный балл в игре с «Краснодаром», которая пройдёт в субботу, 25 мая.

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