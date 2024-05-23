Канищев назвал Личку лучшим тренером РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера «Динамо».

«Я думаю, что лучшим тренером этого сезона РПЛ является Марцел Личка. Он в первый сезон может привести команду к чемпионству», — заявил Канищев «Чемпионату».

Эксперт отметил, что у «Динамо» не такая широкая обойма, как у «Зенита» и «Краснодара», но при этом есть Тюкавин, который проводит отличный сезон.

После 29 туров «Динамо» возглавляет таблицу РПЛ, набрав 56 баллов. Отрыв от идущего на втором месте «Зенита» составляет всего два очка.

В последнем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Зенит» дома примет «Ростов».