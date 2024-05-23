«Зенит» станет чемпионом России – прогноз Канчельскиса

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис поделился своим прогнозом на развязку в гонке за чемпионский титул Премьер-лиги. По мнению экс-игрока «Манчестер Юнайтед», чемпионом России станет «Зенит».

«Расклад будет такой: «Зенит» выиграет, «Краснодар» станет вторым, а третье место займёт «Динамо». Я смотрю реально на вещи», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Канчельскис отметил, что на стадионе «Краснодара» соберётся много болельщиков, и «Динамо» не сможет набрать там очки.

Чтобы «Зенит» стал чемпионом, питерцам нужно обыгрывать «Ростов» и надеяться на победу «Краснодара» над «Динамо».