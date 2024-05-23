Мостовой: Мы находимся за бортом, а Мусаев, Абаскаль и Тедеско получают контракты

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой признался, что не понимает, как многие тренеры попадают в профессиональный футбол.

«Для меня загадка, как такие люди, как Мусаев, Абаскаль и Тедеско, попадают в футбол, так еще и в большие команды. Это же смешно просто», — заявил Мостовой «РБ Спорту».

Экс-футболист добавил, что не понимает, почему люди, отдавшие футболу много лет, остаются за бортом.

Напомним, на данный момент 55-летний Мостовой проходит обучение в тренерской академии РФС. Ранее он неоднократно заявлял, что хочет возглавить команду Российской премьер-лиги.