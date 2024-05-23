Шавло предположил, почему Станкович и Слишкович сработаются

Сергей Шавло, бывший футболист московского «Спартака» порассуждал о будущем сотрудничестве Владимира Слишковича и нового главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича. Слишкович будет у серба в тренерском штабе.

«Слишкович знает всех футболистов команды, он в состоянии дать им свою характеристику. Также оба тренера говорят на одном языке. Все предпосылки к тому, что они сработаются», - говорит Шавло для Bobsoccer.

Станкович приступит к своим обязанностям в «Спартаке» с начала следующего сезона.

«Спартак» в последнем, 30-м туре и последнем матче при Слишковиче на данный момент сыграет с «Оренбургом» в гостях.