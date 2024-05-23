Сёмин рассказал, чего ему не хватает в РПЛ

Известный тренер Юрий Сёмин поделился впечатлениями от завершающегося сезона Российской премьер-лиги. По словам экс-рулевого «Локомотива», сезон стал интересным, но ему не хватило выступления футболистов высокого уровня.

«Сложно сказать, что этот сезон лучший за последнее время. Всё-таки топовых игроков в РПЛ недостаточно. Мне не хватило футболистов экстра-класса. В этом году их слишком мало», - цитирует Сёмина Sport24.

Имя чемпиона России определится в последнем туре, матчи которого пройдут в субботу. На титул претендуют сразу три команды – «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». При этом динамовцам для чемпионства достаточно не проиграть в гостях у «Краснодара».