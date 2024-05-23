Мостовой — о Сафонове в «ПСЖ»: Таких сказок было предостаточно

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о возможном трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Эксперт заявил, что Сафонов является хорошим вратарем, но он много ошибается даже на уровне чемпионата России.

«Сколько таких историй было? Сафонов в «ПСЖ», Пиняев в «Манчестер Юнайтед», Чалова в АПЛ провожали неоднократно. А по итогу все получали хорошие контракты и оставались», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Трудовой договор Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 млн евро.