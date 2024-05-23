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Севикян попал в десятку самых дорогих игроков чемпионата Венгрии

23 Мая 2024 • 17:27 Комментировать

Эдгар Севикян, молодой армянский вингер зимой 2023-2024 годов перебрался из аутсайдера РПЛ, «Пари НН» в венгерский топ-клуб – «Ференцварош».

Как сообщает портал Transfermarkt, Эдгар попал в десятку самых дорогостоящих игроков чемпионата Венгрии на момент конца сезона. У армянина 10-е место рейтинга, а стоимость Севикяна составляет 2 млн евро.

Что любопытно, все 10 самых дорогих игроков венгерского первенства играют за один и тот же клуб. Это, как не трудно догадаться, будапештский «Ференцварош».

За «Ференцварош» после перехода Эдгар сыграл уже в 16 матчах, забил в них два гола и оформил ассист.

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Ференцварош Эдгар Севикян Пари НН ещё теги
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