Шавло: «Станкович сейчас не «светится» и правильно делает»

На прошлой неделе московский «Спартак» официально представил нового главного тренера на следующий сезон. Им стал Деян Станкович, сербский специалист, а в прошлом хавбек «Интера».

Сергей Шавло, бывший полузащитник «Спартака» полагает, что Станкович пока что правильно всё делает в медийном плане.

«Не «светится», это нормально, даёт Слишковичу шанс доработать. Есть контракт со сроками. К тому же, Деян опытен, работал и тренером, побеждал. Он, думаю, уже видел матчи с участием «Спартака» и определенные предварительные выводы сделал», - говорит Шавло для Bobsoccer.

25 мая в последнем матче сезона «Спартак» сразится с «Оренбургом» в гостях.