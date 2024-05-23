Педро: «Зениту» нужно думать о своей игре»

Нападающий «Зенита» Педро дос Сантос ответил на вопрос, верит ли он в поражение «Динамо» от «Краснодара».

«В первую очередь нам нужно думать о своей игре. Если мы не победим «Ростов», то не будет смысла болеть за других», — приводит слова Педро «Спорт-Экспресс».

В составе «Зенита» 18-летний бразилец принял участие в 14 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

После 29 туров подопечные Сергея Семака находятся на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от «Динамо» на два очка.

В 30-м туре «сине-бело-голубые» примут «Ростов», а «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром».