Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пикущак ответил, нужно ли «Зениту» продлевать Ерохина

23 Мая 2024 • 16:25 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.19 X 6.80 2 15.00
25.05 16:30

Экс-игрок «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о возможном уходе полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.

Ранее появилась информация, что предстоящим летом 34-летний футболист может перебраться в «Краснодар».

«Со стороны «Зенита» будет странно его не продлить. Он на протяжении сезона много выходит, помогает команде. Но не знаю, нужен ли он «Зениту» и Семаку», — заявил Пикущак «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Ерохин способен провести на высоком уровне еще пару сезонов.

Напомним, хавбек выступает за «сине-бело-голубых» с 2017 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом истекает в конце июня.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ерохина в 500 тысяч евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Ерохин Игорь Пикущак ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Мая
16:41
Педро: «Зениту» нужно думать о своей игре»
16:25
Пикущак ответил, нужно ли «Зениту» продлевать Ерохина
16:07
«Динамо» и «Ахмат» наказаны за оскорбления «Зенита»
15:30
Интересная ставка и прогноз на матч Зенит — Ростов чемпионата России — 25 мая 2024
12:44
Балахнин: «Ростов» будет биться, просто так очки «Зениту» не отдаст»
12:01
Агент: «Роналдо очень счастлив в «Ростове»
01:26
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Ростов РПЛ — 25 мая 2024
22 Мая
20:41
Прогноз и ставка на фору на матч Зенит – Ростов чемпионата России – 25 мая 2024
19:54
Наумов: «Динамо» может оступиться в Краснодаре
19:14
Семак ответил, у кого больше шансов на чемпионство в РПЛ
17:42
Агент Кассьерры: «Матео счастлив в «Зените»
17:24
Оздоев рассказал, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ
17:06
Семак: «Какая разница, за кого болеть в матче «Краснодар» — «Динамо»? Самое главное — самим побеждать»
12:56
Орлов: «Если «Зенит» выиграет чемпионат, это будет заслуженно»
12:46
Орлов оценил вероятность победы «Зенита» в РПЛ
12:41
Сутормин: «Динамо» напомнило «Спартак» 2017 года
12:10
Хомуха назвал лучшего тренера сезона в РПЛ
11:36
Щетинин: «Мы должны навязать «Зениту» борьбу»
09:17
Халк заявил, что российские игроки «Зенита» завидовали ему и Витселю
21 Мая
20:48
Селюк назвал чемпиона РПЛ
20:16
«Ростов» расстанется с защитником
19:45
«Семак заслужил новый контракт» — Тарханов
18:09
Масалитин: «Если бы «Зенит» был в порядке, то вопрос о чемпионе уже бы не стоял»
16:13
Тимощук: Чемпионский дух «Зенита» помог Малкому в «Аль-Хиляле»
14:40
«Никто не наиграл на золото»: Балахнин высказался о жаркой развязке в РПЛ
10:11
Мор: «Зная Карпина, уверен, он захочет в матче с «Зенитом» сюрприз преподнести» 1
20 Мая
15:47
Колыванов объяснил, почему не считает «Динамо» явным фаворитом золотой гонки 2
11:52
Лепёхин выразил надежду, что золото РПЛ выиграет «Зенит»
09:15
Вахания рассказал, за счёт чего «Ростову» удалось обыграть «Балтику»
19 Мая
23:08
Сергеев: «В последнем туре не будем смотреть на игру соперников»
20:45
Песьяков ответил, уходит ли он из «Ростова»
20:29
Комличенко отреагировал на информацию о возможном переходе в «Локомотив»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд «Бавария» начала переговоры с новым тренером - известно имя
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Зенит» может оставить «Динамо» у разбитого корыта – все интриги последнего тура РПЛ «Челси» объявил об уходе Почеттино
Спортивные новости
Рыбин: Я бы давным-давно перешел на схему НХЛ и играл до конца мая Бывший главный тренер сборной России назвал финалистов чемпионата мира Бывший казахстанский хоккеист: После распада СССР с хоккеем стало совсем плохо Вице-президент КХЛ: Возвращаться на ЧМ надо только с флагом и гимном Канарейкин: Возвращение сборной России завязано на СВО Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Мая
17:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Беляев объяснил, почему у Кононова не получается после «Спартака» 1
16:41 · Россия. Премьер-лига
Педро: «Зениту» нужно думать о своей игре»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Пикущак ответил, нужно ли «Зениту» продлевать Ерохина
16:13 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал фаворитов РПЛ
16:12 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» оштрафовали за бросок бутылки в голову игрока «Зенита» 1
16:07 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» и «Ахмат» наказаны за оскорбления «Зенита»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта позиция тренера «ПСЖ» Энрике по трансферу Сафонова
15:39 · Россия. Премьер-лига
Корнюхин ответил, может ли негативно сказаться на Сафонове возможный срыв трансфера в «ПСЖ»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Малафеев ответил, виноват ли Семак в результатах «Зенита»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Не стоит гадать, потянет ли Сафонов уровень «ПСЖ»
15:13 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» мог бы продать Сафонова «Спартаку» только за 70 млн евро слухи
15:08 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не делал предложение «Краснодару» по Сафонову слухи
14:58 · Россия. Премьер-лига
Скауты «ПСЖ» не смогли просмотреть Сафонова в РПЛ из-за Fan ID
14:16 · Кубок России
Мойзес и Бабич – лучшие центральные защитники Кубка России – 2023/24 официально
14:07 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сыграет ли Тюкавин с «Краснодаром»
Все новости
Рекомендуем