Пикущак ответил, нужно ли «Зениту» продлевать Ерохина

Экс-игрок «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о возможном уходе полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.

Ранее появилась информация, что предстоящим летом 34-летний футболист может перебраться в «Краснодар».

«Со стороны «Зенита» будет странно его не продлить. Он на протяжении сезона много выходит, помогает команде. Но не знаю, нужен ли он «Зениту» и Семаку», — заявил Пикущак «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Ерохин способен провести на высоком уровне еще пару сезонов.

Напомним, хавбек выступает за «сине-бело-голубых» с 2017 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом истекает в конце июня.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ерохина в 500 тысяч евро.