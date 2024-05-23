Каррера назвал фаворитов РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о фаворитах чемпионской гонки Российской премьер-лиги.

«Я думаю, что «Зенит» или «Динамо» станет чемпионом России в этом сезоне. «Краснодару» тяжело это сделать», — приводит слова Карреры портал «РБ Спорт».

По итогам 29 туров «Динамо» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата России. В копилке команды 56 набранных очков. На второй позиции находится «Зенит» (54), а на третьем месте идет «Краснодар» (53).

В последнем туре РПЛ «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром», а «Зенит» примет дома «Ростов».