«Ахмат» оштрафовали за бросок бутылки в голову игрока «Зенита»

На прошлых выходных в Российской премьер-лиге встречались «Ахмат» и «Зенит». Питерцы победили в Грозном со счётом 5:1 и сохранили шансы на завоевание чемпионского титула Премьер-лиги.

После завершения игры с трибуны стадиона в техническую зону «Зенита» была брошена бутылка. Предмет попал в голову полузащитника Дмитрия Васильева.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Ахмат» за эту ситуацию на 100 тысяч рублей.

Матчи тридцатого тура чемпионата России пройдут 25 мая. Чтобы стать чемпионом шестой год подряд, «Зениту» нужно обыгрывать «Ростов» и надеяться на поражение «Динамо» от «Краснодара».