«Динамо» и «Ахмат» наказаны за оскорбления «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решения по ряду инцидентов, которые произошли в матчах последнего на сегодняшний день тура Премьер-лиги. Так, «Динамо» и «Ахмат» были оштрафованы за скандирования фанатами оскорблений в адрес «Зенита».

«Динамо» оштрафовали на 40 тысяч рублей, а «Ахмат» - на 30 тысяч рублей.

Матчи последнего тура Премьер-лиги пройдут в субботу, 25 мая. Все они стартуют в одно время – в 16:30 по московскому времени. В заключительном туре чемпионский титул разыграют три команды – «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

«Зенит» может оставить «Динамо» у разбитого корыта – все интриги последнего тура РПЛ