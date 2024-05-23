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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» и «Ахмат» наказаны за оскорбления «Зенита»

23 Мая 2024 • 16:07 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решения по ряду инцидентов, которые произошли в матчах последнего на сегодняшний день тура Премьер-лиги. Так, «Динамо» и «Ахмат» были оштрафованы за скандирования фанатами оскорблений в адрес «Зенита».

«Динамо» оштрафовали на 40 тысяч рублей, а «Ахмат» - на 30 тысяч рублей.

Матчи последнего тура Премьер-лиги пройдут в субботу, 25 мая. Все они стартуют в одно время – в 16:30 по московскому времени. В заключительном туре чемпионский титул разыграют три команды – «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

«Зенит» может оставить «Динамо» у разбитого корыта – все интриги последнего тура РПЛ

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