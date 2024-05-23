Раскрыта позиция тренера «ПСЖ» Энрике по трансферу Сафонова

В обозримом будущем вратарь Матвей Сафонов может перебраться из «Краснодара» в «ПСЖ». Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источник в клубе Лиги 1, в 25-летнем голкипере из России лично заинтересован главный тренер парижан Луис Энрике.

Отмечается, что в апреле скауты посоветовали тренерскому штабу «ПСЖ» подписать Сафонова как второго вратаря после Джанлуиджи Доннаруммы.

Источник подчёркивает, что «ПСЖ» серьёзно относится к идее с подписанием Сафонова ближайшим летом.

Добавим, что в субботу, 25 мая, «Краснодар» сыграет против «Динамо» в последнем туре Премьер-лиги.

Известно условие трансфера Сафонова в «ПСЖ»