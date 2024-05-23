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Известно условие трансфера Сафонова в «ПСЖ»

23 Мая 2024 • 15:41 Комментировать

Голкипер Матвей Сафонов в летнее трансферное окно может перебраться в «ПСЖ». Как сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на источник в парижском клубе, пока что переход 25-летнего футболиста был согласован только устно. Сумма сделки может составить 20 миллионов евро. Сторона «ПСЖ» сейчас обсуждает условия личного контракта Сафонова.

Отмечается, что переговорный процесс по Сафонову стартовал в начале мая. Клубы обсуждали предварительные условия, а предметные переговоры начнутся после завершения чемпионата России.

Источник подчёркивает, что всё зависит от руководителей «Краснодара». Трансфер состоится, если российский клуб не завысит цену по сравнению с той, которая уже обсуждалась. Сафонов успел дать согласие на переход.

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