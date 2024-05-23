Корнюхин ответил, может ли негативно сказаться на Сафонове возможный срыв трансфера в «ПСЖ»

Экс-голкипер «Зенита» Евгений Корнюхин поделился мнением о возможном срыве перехода вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Он уже столько лет играет в РПЛ. Морально и психологически устойчивый вратарь. Что на него повлияет? Ну, не прошло, не надо. Значит, будем ждать других вариантов», — цитирует Корнюхина портал «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Краснодар» близки к договоренности по трансферу 25-летнего футболиста. Стоимость сделки должна составить 20 миллионов евро.

В текущей кампании Сафонов появился на поле в 29 матчах чемпионата России. В десяти из них вратарь сыграл «на ноль».