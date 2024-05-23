Малафеев ответил, виноват ли Семак в результатах «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера санкт-петербургского клуба.

«Есть ли вина Семака в том, что «Зенит» может упустить чемпионство? Футбол — командная игра. Нельзя перекладывать ответственность на одного человека», — заявил Малафеев «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что Семак является опытным специалистом, который многое дал «Зениту». Поэтому не стоит винить одного тренера в текущей ситуации, считает Малафеев.

После 29 туров «сине-бело-голубые» находятся на второй строчке в чемпионате России, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла.

В последнем туре «Зенит» примет дома «Ростов». Игра пройдет 25 мая, начало — в 16:30 по мск.