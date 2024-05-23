Канчельскис: Не стоит гадать, потянет ли Сафонов уровень «ПСЖ»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переезде вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Эксперт заявил, что пока не стоит комментировать информацию, ведь мы еще не видели официального предложения парижан.

— Потянет ли он уровень «ПСЖ»? Сейчас нет официального запроса, поэтому не стоит гадать, — приводит слова Канчельскиса Betonmobile.

В нынешнем сезоне чемпионата России 25-летний Сафонов принял участие в 29 играх, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл «на ноль».

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость голкипера составляет 18 миллионов евро.