В прессе появилась информация о том, что «Спартак» ранее пытался подписать вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Впрочем, телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что интереса к этому футболисту «красно-белые» не проявляли.

Отмечается, что в действующем контракте Сафонова прописана опция выкупа за 70 миллионов евро.

«Понятно, что если ради ПСЖ в «Краснодаре» готовы сильно двигаться, то «Спартаку» никто бы такой скидки не дал. И в «Спартаке» это понимают», - отметил источник.

Стоит сказать, что Матвей Сафонов может перейти в «ПСЖ» - об этом пишут в прессе уже несколько дней.