«Спартак» не делал предложение «Краснодару» по Сафонову

Московский «Спартак» не собирался покупать вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Об этом сообщает телеграм-канал «Дай ударитЬ».

По данным источника, «красно-белые» не делали официального предложения «быкам» и даже не рассматривали Сафонова в качестве усиления состава.

Ранее сообщалось, что зимой «Спартак» предлагал «Краснодару» 15 миллионов евро за вратаря сборной России, но получил отказ.

В этом сезоне Сафонов выходил на поле в 29 матчах Российской премьер-лиги и в десяти из них смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 29 туров «Краснодар» занимает третье место в РПЛ, «Спартак» — пятое.