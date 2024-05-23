Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Скауты «ПСЖ» не смогли просмотреть Сафонова в РПЛ из-за Fan ID

23 Мая 2024 • 14:58 Комментировать

Поговаривают, что в обозримом будущем голкипер Матвей Сафонов может сменить «Краснодар» на «ПСЖ». Гранд Лиги 1 рассматривает россиянина как второго вратаря, способного замещать Джанлуиджи Доннарумму.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», скауты «ПСЖ» начали следить за Сафоновым в начале календарного года. Они планировали посетить матчи Премьер-лиги, но столкнулись с проблемой – для прохода на стадион нужно оформлять Fan ID.

Отмечается, что скауты парижского клуба вживую наблюдали за игрой Сафонова на мартовском товарищеском матче национальных сборных России и Сербии.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСЖ Матвей Сафонов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд «Бавария» начала переговоры с новым тренером - известно имя
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Челси» объявил об уходе Почеттино Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге
Спортивные новости
Рыбин: Я бы давным-давно перешел на схему НХЛ и играл до конца мая Бывший главный тренер сборной России назвал финалистов чемпионата мира Бывший казахстанский хоккеист: После распада СССР с хоккеем стало совсем плохо Вице-президент КХЛ: Возвращаться на ЧМ надо только с флагом и гимном Канарейкин: Возвращение сборной России завязано на СВО Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Мая
15:13 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» мог бы продать Сафонова «Спартаку» только за 70 млн евро слухи
15:08 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не делал предложение «Краснодару» по Сафонову слухи
14:58 · Россия. Премьер-лига
Скауты «ПСЖ» не смогли просмотреть Сафонова в РПЛ из-за Fan ID
14:16 · Кубок России
Мойзес и Бабич – лучшие центральные защитники Кубка России – 2023/24 официально
14:07 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сыграет ли Тюкавин с «Краснодаром»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов: «ПСЖ» — прекрасный вариант для Сафонова»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Кадыров стал новым президентом «Ахмата» 2
12:57 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Ленини в «Краснодаре»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Ростов» будет биться, просто так очки «Зениту» не отдаст»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Не сомневаюсь, что «Зенит» обыграет «Ростов»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Итало: «Контракт с «Уралом» — хороший шаг»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Ерохин может перейти в «Краснодар»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал трёх футболистов «Зенита», которые могут не сыграть с «Ростовом»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Черчесов – об интересе «ПСЖ» к Сафонову: «Трансфер ради трансфера – это неправильно»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Краснодара» рассказал, от чего будет зависеть итог матча против «Динамо» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем