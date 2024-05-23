Скауты «ПСЖ» не смогли просмотреть Сафонова в РПЛ из-за Fan ID

Поговаривают, что в обозримом будущем голкипер Матвей Сафонов может сменить «Краснодар» на «ПСЖ». Гранд Лиги 1 рассматривает россиянина как второго вратаря, способного замещать Джанлуиджи Доннарумму.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», скауты «ПСЖ» начали следить за Сафоновым в начале календарного года. Они планировали посетить матчи Премьер-лиги, но столкнулись с проблемой – для прохода на стадион нужно оформлять Fan ID.

Отмечается, что скауты парижского клуба вживую наблюдали за игрой Сафонова на мартовском товарищеском матче национальных сборных России и Сербии.