В зимнее трансферное окно «Спартак» пытался приобрести вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Об этом сообщаем журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, минувшей зимой «Спартак» предлагал «Краснодару» 15 миллионов евро за 25-летнего голкипера, однако кубанский клуб ответил резким отказом.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Сафонов может перебраться в «ПСЖ». Трансфер вратаря сборной России обойдется парижанам в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Сафонов провел 29 матчей в чемпионате России, пропустил 27 голов и десять раз смог оставить ворота в неприкосновенности.