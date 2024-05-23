Нгамалё отказался от Саудовской Аравии и продлил контракт с «Динамо»

Раскрыта информация о будущем вингера московского «Динамо» Муми Нгамалё.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Динамо» объявит о продлении контракта с Нгамалё после последнего матча сезона. 29-летний камерунец уже подписал контракт, однако, как и в случае с главным тренером команды Марцелом Личкой, официальное объявление будет после игры с «Краснодаром».

При этом у Нгамалё было очень солидное предложение из Саудовской Аравии, но он решил остаться в Москве.

Нгамалё выступает за «Динамо» с 2022 года. В текущем сезоне он сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и оформил шесть ассистов.