Стало известно, сыграет ли Тюкавин с «Краснодаром»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о состоянии игрока в преддверии матча с «Краснодаром».

21-летний нападающий получил повреждение в минувшей игре против «Крыльев Советов» (4:1).

— Он тренируется в общей группе. Физически и морально он готов играть, — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В текущей кампании 21-летний нападающий появился на поле в 37 матчах с учетом всех турниров, забил 17 голов и стал автором десяти ассистов.

Матч заключительного тура чемпионата России «Краснодар» - «Динамо» пройдет 25 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:30 по столичному времени.