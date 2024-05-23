Кудряшов: «ПСЖ» — прекрасный вариант для Сафонова»

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал новость о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Эксперт уверен, что если российский футболист получит возможность выходить в стартовом составе французского гранда, то он сможет себя проявить.

«Будет ли он там играть, учитывая, что там есть Доннарумма. Если они реально делают ставку на Сафонова, то это прекрасный вариант», — цитирует Кудряшова «Чемпионат».

Действующий контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до конца января 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 18 миллионов евро.