Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил состояние дел в московском «Спартаке».

- Продолжают же говорить, что «Спартак» народная команда. Но в этой народной команде руководство почему-то состоит из иностранцев, которые сменяют друг друга и лоббируют своих тренеров и футболистов. Так какого народа «Спартак» народная команда? Испанского или итальянского? Хотят сделать команду чемпионом? Так и делайте её чемпионом с российскими людьми, которые знают футбол не понаслышке.

Любят говорить, как здорово, что Пётр Первый прорубил окно в Европу. После этого всех наших мастеров и умельцев вывезли за Можайск, а привезли немцев и голландцев, которые учили наших людей тому, что они знали в десять раз лучше их. Футбольное окно тоже туда прорубили Один только Божович заходил к нам раз десять. Собрал, наверно, таких денег, которых хватит его семье лет на сто. Наши специалисты, конечно, не копейки получают, но в разы меньше иностранцев. При этом действительно хороших зарубежных специалистов российским клубам тяжело заполучать. Это удалось в своё время «Краснодару» с Ивичем и «Оренбургу» с Личкой.

Абаскаль смотрел матч «Спартака» с «Зенитом» не со стадиона, а с базы. Найдут миллион причин оправдать этого Абаскаля, а он просто вытер об нас ноги и уехал с хорошими денежками. Финансы «Лукойла», «Газпрома» – это же недра нашей страны, которые, как мы знаем, принадлежат народу. И эти огромные деньги платят иностранцам не только как зарплату, но и как неустойки. Потому что подписывают с ними контракты на три года, на пять лет, а уходят они раньше.

Если же отказаться от иностранцев, наши тренеры будет сами соревноваться друг с другом, показывать свои способности и мысли. В России своих специалистов достаточно, поверьте мне. Но пятая колонна всё продвигает идею запустить побольше иностранцев в Первую лигу и даже во Вторую открыть им дорогу. Что тогда будет? Нашим людям вообще профессиональный футбол закроют. Газзаев предлагал разогнать Вторую лигу – я был ошарашен. Если бы это сказал иностранец или тот, кто ничего не понимает в футболе, одно дело. Но Газзаев же сам человек футбольный. В Германии вот доверяют своим людям, и они попадают в Бундеслигу за дельные заслуги. Давно мир узнал Тухеля и Флика? – вопросил Стипиди.

В 30-м туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом». Начало матча в субботу, 25 мая, в 16:30 мск.