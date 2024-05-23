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Кадыров стал новым президентом «Ахмата»

23 Мая 2024 • 13:36 Комментировать
Факел
...
Ахмат
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25.05 16:30

Новым президентом «Ахмата» стал 18-летний Ахмат Кадыров, сменивший на этом посту Магомеда Даудова. Об этом сообщила пресс-служба грозненского клуба.

«Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития «Ахмата». Наш клуб стал стабильным участником РПЛ, мы не испытывали все эти годы никаких трудностей как в вопросе жизнеобеспечения, так и в других критериях», — говорится в сообщении клуба.  

Отметим, что избрать Кадырова новым президентом клуба предложил сам Даудов. Кадыров, являющийся сыном главы Чечни Рамзана Кадырова, также занимает пост министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

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